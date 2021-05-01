«البيئة» تدقق فحص المنتجات الزراعية القادمة من لبنان

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، زيادة الرقابة على المنتجات الزراعية اللبنانية، وتكثيف إخضاعها لعمليات الفحص والتدقيق للتأكد من مطابقتها للمواصفات، للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات إلا من النسب الآمنة المعتمدة من منظمات الغذاء العالمية.

وقال مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة، المهندس محمد الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن أية شحنات مواد غذائية من الخضراوات والفواكه المستوردة من لبنان، تخضع بالكامل لفحص المبيدات والمتبقيات، ولا يتم السماح بدخولها إلى البلاد إلا بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة من المنظمات العالمية المختصة.

وأضاف أنه تم حظر استيراد أنواع التفاح اللبناني كافة، بسبب متبقيات المبيدات، ولا يزال حظر هذا النوع من الفاكهة سارياً، مشيراً إلى أن فاكهة التفاح كانت تمثل النسبة الأكبر من المنتجات الزراعية المستوردة من لبنان.

وتناقلت وسائل إعلام أن المنتجات الزراعية اللبنانية تشهد حظراً من دخول الأسواق الأوروبية، بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات بها.

كما قررت المملكة العربية السعودية، أخيراً، حظر دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، ولحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة عبر شحنات الخضراوات والفواكه.

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