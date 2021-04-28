2094 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1900 حالة شفاء و5 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 185 ألفاً وسبعة فحوص جديدة، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات الفحص على مستوى الدولة في الكشف عن 2094 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 514 ألفاً و591 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1900 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 495 ألفاً و589 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1578 حالة.

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