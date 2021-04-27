«الصحة» تقدّم 38.2 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 38 ألفاً و207 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 10 ملايين و254 ألفاً و63 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح بلغ 103.68 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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