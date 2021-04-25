2080 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 212 ألفاً و779 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2080 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 508 آلاف و925 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1569 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 490 ألفاً و457 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 87 ألفاً و592 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 10 ملايين و194 ألفاً و276 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 103.07 جرعات لكل 100 شخص.

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