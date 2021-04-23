2081 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 203 آلاف و232 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2081 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 504 آلاف و872 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات بتداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1565 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 1842 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 486 ألفاً و920 حالة.

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