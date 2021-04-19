فريدة الحوسني: التطعيمات المتوافرة في الدولة من الأفضل عالمياً

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن جميع لقاحات كورونا المتوفرة في الدولة تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالميا، مشددة على ان الدولة تسعى الى زيادة اعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول الى مرحلة «المناعة المكتسبة» مما يسهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استضافتها في جلسة حوارية افتراضية «حول مستجدات كوفيد-19» نظمتها وزارة العدل عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة. وأدار الحوار نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل، المستشار سعود بوهندي.

ونبهت الحوسني الى أهمية نشر الوعي وثقافة التعامل مع الأزمة وقالت، إن الأزمة الحالية لمرض«كوفيد-19» أثرت في المواطنين والمقيمين وغيرت العديد من العادات التي كانت تمارس في المجتمع الإماراتي في الوقت الماضي، وطرق التعامل مع الآخرين، كما ساعدت أفراد الأسر والمجتمع على اتباع الأساليب الصحية الجديدة، وعودت الأبناء على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس.

وسلطت الحوسني الضوء على طرق استعمال الكمامات، وشددت على أهمية استخدامها من أجل حماية أنفسنا، على أن تكون مرخصة وطبية، وأكدت ضرورة تجنب أخذ الأطفال الى الأماكن المزدحمة، خصوصاً أماكن ألعاب الأطفال.

وأكدت أهمية أخذ اللقاح لدوره في تقليل احتمال الاصابة بالمرض، وحماية كبار السن والأطفال من العدوى، وان الدولة تسعى الى زيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول الى المناعة التي نطلق عليها اسم «المناعة المكتسبة»، ما يسهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

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