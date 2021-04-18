1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 214 ألفاً و765 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1958 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 495 ألفاً و224 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 1550 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً شفاء عن 1545 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 478 ألفاً و63 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 111 ألفا و779 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، تسعة ملايين و601 ألفا و463 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح 97.08 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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