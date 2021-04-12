"الصحة" تعلن تقديم 32,479 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ24 الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 32,479 جرعة من لقاح " كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9,037,923 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 91.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وأشار إلى بدء استعدادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لشهر رمضان، من خلال وضع الخطط المرورية اللازمة للحد من الحوادث، وتكثيف التواجد الميداني للدوريات ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية بالإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.

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