سحب طوعي لـ4 تشغيلات من دواء لعلاج عدوى الهربس

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم سحب أربع تشغيلات من دواء لعلاج عدوى الهربس، وأوصت الجهات الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية أن الشركة المصعة لدواء Acyclovir Sodium Injections، الذي يستخدم لعلاج عدوى الهربس للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة بسبب التبلور .

وقالت الوزارة بان المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها ،الا ان ذلك لا يمنع وجوده في بعض المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة مشيرة إلى أن التحذير يأتي من باب الحرص على سلامة المرضى الذين يستخدمون مثل هذه الابر .

وناشدت الوزارة جميع المنشات الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف اي من تلك التشغيلات كما خاطبت الشركة المصنعة بسحب تلك التشغيلات طواعية للحفاظ على سلامة المرضى وتجنيب تعرضهم لمضاعفات

واشارت الوزارة الى ان التشغيلات شملت " ،Acyclovir. Sodium. Injection 50mg. Mg 20 ورقم التشغيلية Looo155، وحملت التشغيلة الثانية رقم L000156 ، والتشغيلة الثالثة تحمل رقم L000126 ، فيما تحمل التشغيلة الرابعة رقم L00027 .

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