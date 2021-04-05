«صحة دبي» إدخال 120 صنفاً دوائياً جديداً منذ مطلع 2020

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت هيئة الصحة بدبي بأنه تم إدخال 120 صنفاً دوائياً جديداً، خلال عامي 2020 و2021، إضافة إلى إدخال أدوية بيولوجية، ونفسية، وجينية جديدة أخيراً، لعلاج أمراض جلدية وعصبية وجينية، وقال مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة الدكتور علي السيد أن إجمالي الأصناف الدوائية المسجلة بمستشفيات ومراكز الهيئة يبلغ نحو 1500 صنف دوائي.

وقال الدكتور علي السيد على هامش مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الهيئة حرصت على إدخال أدوية جديدة، ونجحت في توفير مخزون استراتيجي قوي من الأدوية، حيث لم ينقص أي دواء عن مستشفياتها خلال فترة الجائحة.

وتابع: «مع بداية الجائحة رفعت الهيئة معدلات المخزون الاستراتيجي للدواء من شهرين إلى تسعة أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة لمخزونها لدى شركات الدواء، وحافظت على اختيار أفضل أنواع الأدوية، كما نجحت في توصيل الأدوية لمنازل المواطنين والمقيمين عبر مبادرة دوائي، وحمايتهم من العدوى، عبر بقائهم في المنزل، فقد تم توصيل مليون ونصف المليون عبوة دواء للمرضى في منازلهم خلال العام الماضي».

وأكد أن مبادرة دوائي التي تنفذها الهيئة تتم وفق إجراءات السيطرة ومراقبة العدوى، حيث يتم توصيل الأدوية، من خلال الصيدلية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة ببرادات خاصة لحفظ الأدوية، ويتم تسليم الأدوية والتوضيح للمريض وأهله كيفية استخدام الأدوية والجرعات والأوقات المحددة، وإذا ما كانت قبل الأكل أو بعده، وكيفية تخزين الأدوية.

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي، الدورة 26 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، والذي يعد أكبر حدث صيدلاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُعنى بالمختصين بمجال الصيدلة، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر مؤتمر ومعرض (دوفات) حتى 7 أبريل الجاري.

استعرض مؤتمر ومعرض (دوفات 2021) برنامجاً شاملاً ركز من خلاله على المواضيع العلمية الرئيسية المتعلقة بأحدث العلوم الصيدلانية.

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