اسأل طبيبك.. 5 إجراءات للحماية من الجلطات القلبية والدماغية

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

حدد استشاري المخ والأعصاب، رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب، سهيل الركن، خمسة إجراءات يجب الالتزام بها للوقاية من الجلطات القلبية والدماغية، تتمثل في ضرورة فحص ضغط الدم بدءاً من عمر 40 سنة دورياً، بمعدل مرة كل شهر، للتأكد من عدم وجود المرض أو احتمالية الإصابة به قريباً، ويتمثل الإجراء الثاني في الحرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعياً، وثالثا تقليل ملح الطعام إلى أقل من 1.5 مليغرام يومياً، أما الإجراء الرابع فهو الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية بشكل نهائي، وخامساً فحص السكري بدءاً من عمر 40، مرة سنوياً على الأقل. وأوضح الركن أن علامات الجلطة تتمثل في «عسر النطق، انحراف زاوية الوجه، ضعف أجزاء من الجسم»، داعياً إلى ضرورة طلب الإسعاف فوراً حال الشعور بأي من هذه العلامات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news