«رعايتي» مصدر بيانات الوضع الصحي لسكان الإمارات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، أن منصة «رعايتي» تشكل مصدراً للبيانات الشاملة عن الوضع الصحي لسكان الإمارات، وجودة الخدمات المقدمة، من خلال توفير بيانات دقيقة لمقدمي خدمات التأمين الصحي والجامعات وللباحثين، مع تطبيق أعلى معايير السرية والخصوصية، من أجل تحويل هدف الرعاية الصحية لرؤية الإمارات 2021 واقعاً ملموساً.

وأكدت ندوة تعريفية افتراضية عن منصة «رعايتي»، لمقدمي الرعاية الصحية، أن المنصة ستربط المستشفيات العامة والخاصة، وأكثر من 2500 من مرافق الرعاية الصحية الأخرى، وستتكامل أيضاً مع الملفات الصحية في الجهات الصحية بالدولة (ملفي ونابض)، لتشكل قاعدة بيانات مركزية لتبادل المعلومات الصحية العامة.

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