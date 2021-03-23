«بلدية دبي» تغلق مؤسستين وتحذر 24 بسبب مخالفة تدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت مؤسستين وخالفت 12 أخرى، أول من أمس، بسبب مخالفة تدابير مواجهة «كورونا»، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتدابير الوقائية التي وضعتها البلدية للحد من انتشار عدوى الفيروس، كما أنذرت 24 مؤسسة، موضحة أن مفتشيها نفذوا 2389 زيارة تفتيشية.

وتابعت: «شمل قرار الإغلاق صالوناً في منطقة الكرامة بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، إضافة إلى مغسلة في منطقة عيال ناصر لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية». ولفتت إلى أن أبرز المخالفات التي يتم رصدها بشكل عام تتمثل في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، وكذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، لافتاً إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها.

وأضافت: «يدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

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