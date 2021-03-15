1992 إصابة جديدة بـ «كورونا» و7 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 232 ألفاً و901 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1992 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة. ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبع حالات مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1395 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2169 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 24 ألفاً و189 جرعة لقاح «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، ستة ملايين و540 ألفاً و912 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 66.13 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على «كوفيد-19».

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