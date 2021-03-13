«بلدية دبي» تغلق 3 مؤسسات غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت ثلاث مؤسسات جديدة، أول أمس، وخالفت ثلاث أخرى، فيما أنذرت 29 أخرى، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، واشتراطات مواجهة «كورونا». وأوضحت البلدية أن قرارات الإغلاق شملت مركز تدليك في المدينة العالمية، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، وتجاهل ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق صالون في منطقة الرفاعة بسبب الاكتظاظ، كذلك كما تم إغلاق مغسلة في منطقة البطين للأسباب نفسها. ولفتت إلى أن الإغلاقات والمخالفات جاءت بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تحمل المؤسسات المسؤولية بالالتزام بالإجراءات المحددة، لحماية المجتمع.

وحسب إحصاءات بلدية دبي، فقد نفذ مفتشو البلدية 2306 زيارات تفتيشية، بلغت نسبة الالتزام 98%، بمعدل 2271 مؤسسة.

وذكرت إلى أن مفتشي البلدية يدققون على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم.

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