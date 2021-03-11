تمديد الإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة حتى 8 أبريل المقبل

المصدر: رأس الخيمة ■الإمارات اليوم

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، عن قرار تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حتى الثامن من أبريل المقبل.

وقال رئيس الفريق، اللواء علي بن علوان النعيمي، إنه تم تمديد العمل بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الإمارة، من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق، لتصل إلى 60%، وخفض الطاقة الاستيعابية لوسائل المواصلات العامة ودور السينما، والأنشطة والفعاليات الترفيهية في الصالات المغلقة، ومراكز اللياقة البدنية، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية، إلى 50%، كما تم تحديد الطاقة الاستيعابية للشواطئ والخدمات العامة والحدائق بنسبة 70%.

وأكد إلزام المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي لمسافة مترين بين طاولات الطعام، وعدم السماح بالجلوس على طاولة واحدة لأكثر من أربعة أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

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