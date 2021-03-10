2373 إصابة جديدة بـ «كورونا» و10 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 219 ألفاً و593 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2373 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 415 ألفاً و705 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1345 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1784 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 396 ألفاً و433 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 37 ألفاً و460 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس ستة ملايين و325 و211 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 63.95 جرعة لكل 100 شخص.

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