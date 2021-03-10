«محمد بن راشد للطب» تعزز مستوى أخصائيي الرعاية الصحية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة الكليات الطبية الأميركية، تتيح لطلبة الطب في الجامعة، المشاركة في برنامج فرص التعلم للطلاب الزائرين، وسيسمح هذا التعاون للطلبة بالانضمام إلى برامج إكلينيكية اختيارية في أفضل الكليات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأخرى المشاركة في البرنامج.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الجامعة بتوفير أفضل الفرص التعليمية العالمية لطلبتها، والارتقاء بعلمهم لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

وقال عميد كلية الطب في الجامعة الدكتور سليمان الحمادي، إن الشراكة ستفسح المجال أمام الطلبة للوصول إلى أحدث التطورات في التعليم الطبي واكتساب فهم أكثر عمقاً لأفضل الممارسات الدولية.

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