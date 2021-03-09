48.71% من سكان الدولة حصلوا على لقاح "كورونا".. وأعداد الإصابات في انخفاض

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها انخفاض تدريجي ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعد ذلك مؤشراً إيجابياً وخطوة للطريق للتعافي والعودة للحياة الطبيعية ونكمل هذا الطريق بتعاون والتزام الجميع، وكشفت عن حصول 48.71% من الفئة المستهدفة على لقاح "كورونا"، فيما تم رصد صد 55 ألف و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال شهر فبراير الماضي.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة ‫الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: "اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار المرض، وذلك عبر تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان"، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في الدولة يستعد إلى تفعيل وتشغيل 7 مستشفيات خلال هذا الشهر بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2058 سريراً، منها 292 سريراً للحالات الحرجة، حيث توفر المستشفيات الميدانية خدمات علاجية استثنائية، وهي مزودة بأحدث المستلزمات الطبية وفق أرقى المعايير الطبية العالمية، لعزل المصابين وتقديم العلاج المناسب لهم.

وأضاف الظاهري: "تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد19 حتى اليوم، وتم تقديم اللقاح لعدد 3 ملايين و777 ألف و143 شخص، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% من الفئة المستهدفة، كما تم توفير لقاح كوفيد19 لـنسبة 64.52% من فئة كبار السن في دولة"

وتابع: "تواصل دولة الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوصات حتى اليوم 32 مليون فحص خلال فبراير الماضي.

وكشف الظاهري عن رصد 55 ألف و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال شهر فبراير المضي، مشيراً إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامات جاءت كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، وتليها مخالفة عدم التزام المحلات والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 20.5%، ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة %17.5، وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8%، وأخيراً التجمعات العشوائية بنسبة 4.5%.

وشدد على أن دولة الإمارات رفعت شعار التعامل بشفافية مع الأزمة، حيث بدأ بث الإحاطة الإعلامية بشكل دوري ومستمر، منذ عام للوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بكوفيد19، ولتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بروح من المسؤولية والأمانة، ولمحاصرة انتشار الشائعات.

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