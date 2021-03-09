بلدية كلباء تخالف 148 منشأة العام الماضي لم تطبق الاشتراطات الصحية

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

كشف مدير بلدية كلباء، المهندس عبدالرحمن النقبي، عن ارتفاع نسبة التوطين في بلدية مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، التي بلغت نحو 95% خلال العام الماضي في وظائف الإدارة العليا والوظائف الإدارية، مشيراً إلى أن البلدية حررت 148 مخالفة لمنشآت غذائية وتجارية، وأنذرت 1976 منشأة لم تطبق اشتراطات الصحية والأمن والسلامة المتبعة في البلدية خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، قال النقبي إن البلدية نجحت في تحقيق ارتفاع في معدلات التوطين خلال العام الماضي، تماشياً مع استراتيجيتها التي تهدف إلى الاستعانة بالكوادر البشرية الوطنية، وتقديم التدريب والتأهيل للخريجين المواطنين من كل التخصصات التي تحتاجها البلدية، موضحاً أنه تم توزيع الموظفين الجدد على كل فروع وإدارات وأقسام البلدية، حسب مؤهلاتهم واختصاصاتهم، كما تم تنفيذ 34 ورشة افتراضية لموظفيها، ودراسة 526 فكرة تطويرية خلال الفترة ذاتها.

وأفاد النقبي بأن قطاع رقابة الأغذية والرقابة الصحية سجل انخفاضاً في معدلات المخالفات خلال العام الماضي بنسبة 64%، ونسبة 9% في معدلات الإنذارات، مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة زيادة برامج التثقيف الصحي، وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة الغذائية، إذ بلغت الزيارات التفتيشية 7131 زيارة مفاجئة ودورية.

وفي ما يخص قسم الرقابة والتفتيش البلدي، قال النقبي: «بلغ عدد الحملات والزيارات التفتيشية نحو 20 ألف زيارة، بزيادة وصلت العام الماضي إلى 35% مقارنة بعام 2019، إذ تم تحرير 148 مخالفة للمنشآت الغذائية والتجارية، كما أنذر 1976 منشأة لم تطبق اشتراطات الصحية والأمن والسلامة المتبعة في البلدية خلال العام الماضي، خلال 1976 زيارة تفتيشية مفاجئة»، مؤكداً أنه، مع بداية العام الماضي، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى لمواجهة المنشآت المخالفات والظواهر غير الحضارية في المدينة، إذ تمكن قسم شكاوى الخط الساخن من التعامل مع 670 شكاوى مختلفة.

ولفت النقبي إلى أنه تم تسجيل 15 مخالفة صادرة من قسم قطاع الخدمات البيئية والصرف الصحي، وزيارات تفتيشية بلغت 1549 زيارة، أسفرت عن 1220 إنذاراً، والتخلص من 31 ألفاً و143 طناً من المخلفات، إضافة إلى معالجة 13 مليوناً و331 ألفاً و880 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن البلدية أنجزت نسبة مرتفعة من التحول الذكي للمعاملات، بمعدل 2360 معاملة رقمية خلال العام الماضي، مع انخفاض عدد المعاملات في مراكز خدمة المتعاملين، نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مشروعات تطويرية

قال مدير بلدية كلباء، المهندس عبدالرحمن النقبي، إن مدينة كلباء تشهد طفرة انتقالية، وحزمة من المشروعات التطويرية للبنى التحتية بتنوع استخدامها، على الرغم من تحديات عام 2020، التي شهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد -19» وما لازمها من تدابير احترازية ووقائية.

وذكر أن البلدية واكبت أزمة الوباء بتفعيل آليات العمل عن بعد، التي اعتمدتها حكومة الشارقة، وسخّرت كل الإمكانات التقنية لتستمر في تقديم الخدمات للمتعاملين.

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