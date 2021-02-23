2105 إصابات جديدة بـ «كورونا» وشفاء 3355 حالة و15 وفاة

المصدر: أبوظبي ■وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 2105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة 15 حالة من تدعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 156 ألفاً و430 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 2105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372 ألف و530 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1140 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363 ألفاً و52 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك أعلنت الوزارة عن تقديم 3451 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس خمسة ملايين و557 ألفاً و793 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 56.19 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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