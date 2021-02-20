"الصحة" تعلن تقديم 86,560 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الــ 24 الماضية

المصدر: أبوظبي -وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 86,560 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,553,391 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 56.15 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ( كوفيد-19 ) وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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