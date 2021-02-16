«صحة دبي» تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر-بيونتك»

المصدر:
  • دبي - وام
التاريخ:

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لمرض «كوفيد-19»، وتم توزيعها على مراكزها الصحية المنتشرة في دبي والمخصصة لحملة التطعيم. وكانت الهيئة قد بدأت حملة التطعيم بلقاح «فايزر-بيونتك» يوم 23 ديسمبر الماضي، ومع التوسع في نطاقها استعانت بعد ذلك باللقاحين «سينوفارم» و«أسترازينيكا- أكسفورد»، حرصاً منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم. وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة فريدة الخاجة: «تستهدف خطة التطعيم المواطنين والمقيمين من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ممن يحملون إقامة سارية في دبي، فضلاً عن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول وأصحاب المهن الحيوية».

 

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