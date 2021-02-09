منطقة عجمان الطبية تنقل مركز المدينة الصحي إلى موقع جديد

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

باشر مركز المدينة الصحي بمنطقة عجمان الطبية عمله في موقعه الجديد في جراند مول بمنطقة الراشدية بعجمان بعد انتقاله من موقعه القديم في موقع مستشفى الكويت سابقاً.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي أن انتقال مركز المدينة الصحي إلى المكان الجديد جاء انطلاقا من توجيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الخدمات الطبية المتميزة التي يحتاجها أفراد المجتمع ، من خلال إيجاد المرافق الصحية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع من هذه الخدمات ، إضافة إلى توفير الكوادر الطبية المؤهلة ، والأدوات الصحية المتطورة التي تواكب المستوى العالي الذي أصبحت الدولة تمتاز به بين دول العالمي ومن بينها خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالدولة.

وتابع: الانتقال إلى الموقع الجديد يهدف إلى إحدث نقلة نوعية للمركز، حيث أن الموقع السابق أصبح لا يتناسب وطبيعة الخدمات التي يقدمها والتي من بينها الحرص على راحة الجمهور وتقديم الخدمات لهم بسلاسة وفي مكان أكثر حيوية ، حيث يحتل الموقع الجديد مكانا هاما في مدينة عجمان من حيث طبيعة المكان وحداثته بالإضافة إلى سهولة الوصول اليه وهو جراند مول الذي يقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد ، بجانب الجسر الجديد الذي افتتحته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مؤخرا ، ويعد موقع مركز المدينة الصحي الجديد أول مركز صحي تابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع يقدم خدماته في مول تجاري.

من جانبها قالت مدير الرعاية الصحية الأولية الدكتورة فاطمة المرزوقي إن مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة عجمان الطبية ، البالغ عددها 5 مراكز وتغطي جميع مناطق إمارة عجمان، باتت صمام الأمان لسلامة ووقاية المجتمع من الأمراض، وتقديم الخدمات الطبية، ويعد مركز المدينة الصحي أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية الذي يقوم بدور رائد في هذا المجال لذلك تم نقل موقع المركز لمكان حيوي ومهم في إمارة عجمان ، وأضافت فاطمة المرزوقي بأننا نطمح في الموقع الجديد التوسع في الخدمات المقررة للمركز من خلال إضافة عيادات جديدة حيث روعي في الموقع الجديد إمكانية التوسع في افتتاح مرافق خدمية صحية أخرى ، تشمل عيادة متابعة حوامل، وعيادة الفحص الطبي قبل الزواج، وعيادة لأمراض المزمنة، وعيادتين للأسنان، وأكدت أنه بانتهاء افتتاح كل هذه المرافق فإن مركز المدينة سوف يقدم كل الخدمات الطبية التي يتم تقدمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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