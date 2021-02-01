«صحة دبي»: 48 ساعة حدّاً أقصى لنتائج فحوص «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ألزمت هيئة الصحة في دبي المنشآت الصحية في الإمارة، المعنية بإجراء فحوص «كورونا»، بإصدار النتائج خلال 48 ساعة من أخذ العينة، والإبلاغ عنها فوراً.

وطالبتها، في تعميم صدر أمس، بعدم تجاوز المدة المحددة.

كما أصدرت تعميماً حول تحديث معايير فحص «كورونا» المخبري، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة عموماً، ودبي خصوصاً.

وكانت الهيئة حددت أخيراً ضوابط للمنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف ضمان جودة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا في نظامَي «حصانة» و«شريان»، اشتملت على اقتصار أخذ مسوحات فحص «كورونا» على المنشآت الصحية المصرح لها بتقديم الخدمة، وعدم استخدام أي وسائل لتسجيل وتحديث البيانات، باستثناء نظام «حصانة» المعتمد.

كما تضمنت ضرورة تقيد المختبرات المصرح لها بإجراء الفحص المخبري، بعملية الربط الإلكتروني مع نظام «حصانة»، والحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاصة بالمرضى، والالتزام بتصحيح البيانات الخاطئة لضمان توافر قاعدة بيانات كاملة وصحيحة عن الجائحة.

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