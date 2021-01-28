«الصحة» تطلق مركز الطب التجديدي في مستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الافتتاح الرسمي لمركز الطب التجديدي بمستشفى القاسمي في الشارقة، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، بحسب المواصفات والمقاييس المعتمدة، بإشراف طاقم طبي وفني وتمريضي متخصص، سعياً لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة والمتكاملة بأفضل الطرق الطبية الحديثة، لمواكبة التطورات وتحقيق أفضل الممارسات في المجال الصحي.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى الوزارة، إذ يتضمن وحدة كاملة مجهزة بالغيارات والضمادات الذكية، وطابعة رباعية الأبعاد لطباعة نسيج الدهون الذاتية، ويقدم علاجات بالبلازما وعلاجات بالـSFV، وعلاج بالأوكسجين عالي الضغط.

ويشمل العلاج بالطب التجديدي مجموعة من التقنيات الطبية المبتكرة، التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية بوتيرة سريعة، وتعمل على إعادة الوظائف الخلوية من خلال تمكين الجسم من إصلاح واستبدال وتجديد الخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة والمترهلة والمريضة.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن افتتاح المركز يمثل نقلة نوعية لتطوير خدمات المستشفى، بوجود فريق متعدد التخصصات يضم نخبة من الأخصائيين، استناداً إلى توفير حكومة الإمارات الإمكانات والقدرات والبنية التحتية التكنولوجية، فضلاً عن الشراكات الدولية مع أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة لتشجيع البحث العلمي.

ولفت السركال إلى إطلاق الوزارة تقنية طبية مبتكرة بمستشفى القاسمي في الشارقة، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، سوف تُحدِث نقلة نوعية في علم الطب التجديدي والحيوي من خلال جهاز Dr.INVIVO للطباعة الحيوية رباعية الأبعاد التي تمهد لحقبة جديدة في علاج القدم السكرية والجروح المزمنة والحروق، ويمكن أن يغيّر جذرياً حياة المرضى.

وأشاد بكفاءة الطاقم الطبي في مستشفى القاسمي بجميع تخصصاته وأقسامه، ونجاحه في إجراء عمليات جراحية نادرة ومعقدة، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية لترسيخ الثقة بكوادرنا والارتقاء بتنافسية مؤسساتنا الصحية الوطنية.

وأكد نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي رئيس قسم التجميل والترميم والحروق، الدكتور صقر المعلا، نجاح العلاج التجديدي في إعادة نمو وتحفيز الأنسجة المتضررة في الجسم عن طريق الخلايا المستخلصة من دهون المرضى أنفسهم.

وأشار إلى أن المركز استحدث بروتوكولاً خاصاً لعلاج الجروح بالليزر، وسيتم إدخال علاجات جديدة بهدف تسريع الشفاء من الحروق والجروح، إضافة إلى العمل على تطوير مهارات الطاقم الطبي لتلبية احتياجات المرضى، ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الطب التجديدي الرائد.

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