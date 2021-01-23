19 % نسبة الأطباء من العاملين في القطاع الصحي بدبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي ارتفع بنسبة 87.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 50 ألفاً و799 موظفاً، بعدما كان 27 ألفاً و88 موظفاً سنة 2015.

وعزت الهيئة الزيادة المتحققة إلى برامجها في استقطاب الكوادر المؤهلة في التخصصات الطبية المختلفة، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين، وإلى نجاحها في استقطاب أرقى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية لفتح أفرع لها في الإمارة، الأمر الذي جعل من دبي مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة، فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوة العاملة في القطاع الصحي في الإمارة 63.2%، مقابل 36.8% من الذكور (58 ذكراً لكل 100 أنثى).

وتخدم القوى العاملة في دبي أربعة قطاعات صحية رئيسة، هي هيئة الصحة، والقطاع الخاص، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدينة دبي الطبية.

وبالنظر إلى الفئات الوظيفية لمقدمي الرعاية الصحية، شكل الأطباء 19% من إجمالي القوى العاملة، فيما شكلت الممرضات النسبة الأكبر من العاملين الصحيين بنسبة 36%.

وجاء تخصص أمراض النساء والتوليد في المرتبة الأولى، بنسبة 6%، تلاه تخصص أطباء الأطفال بنسبة 5%، وأطباء الأسرة بالنسبة ذاتها.

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