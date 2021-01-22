«صحة دبي» ترصد 4 عوامل وراء الأمراض غير السارية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن أربعة عوامل أساسية تسبب الأمراض غير السارية، هي «التدخين، وتناول الكحول، وتناول الأغذية غير الصحية، وتدني النشاط البدني»

وحسب نتائج المسح الصحي الأخير لإمارة دبي، الذي يجرى كل خمس سنوات، ثبت أن نسبة 15.8% من عينة البحث ضمن المسح كانوا من المدخنين، و%2.2 منهم كانوا من المدخنين سابقاً، حيث أفاد 11.5% من المدخنين أنهم يدخنون بشكل يومي، في حين أفاد 4.3% بأنهم يدخنون بشكل غير يومي.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار التبغ بلغت 15.8%، وكانت هذه النسبة 14.3% بين الإماراتيين، مقابل 16% من جنسيات أخرى، كذلك ثبت أن نسبة الإناث المدخنات كانت أقل بكثير من الذكور، حيث بلغت نسبتهن 7.9% مقابل 20.9% للذكور.

كذلك أشارت نتائج المسح إلى تدني عدد الذين يمارسون الأنشطة الرياضية، حيث وجد أن واحداً من بين خمسة من البالغين يمارس الرياضة، بنسبة بلغت 19.9% من المشاركين الذين يمارسون أنواعاً مختلفة من النشاط البدني أسبوعياً، حيث كانت هذه النتائج متشابهة بين الذكور والإناث بشكل عام، وأن البالغين من الفئة العمرية (24-18) سنة كانوا الأكثر ممارسة لهذا النشاط البدني، مقارنة ببقية الفئات العمرية للمبحوثين المشمولين بالمسح، كذلك ثبت أن هؤلاء البالغين الممارسين للنشاط الرياضي 23.6% منهم مواطنون.

وأوضحت نتائج المسح الصحي لإمارة دبي أن أكثر من ثلث المشاركين في البحث (36.1%) يتناولون الخضراوات والفواكه يومياً، وأن الغالبية العظمى من البالغين المبحوثين يتناولونها خمس مرات يومياً، وتشير النتائج أيضاً إلى أن عادة تناول الأطعمة الصحية تختلف حسب الفئات العمرية للمبحوثين، حيث أظهرت النتائج أن 29.7% من المبحوثين الأصغر سناً يتناولون الأطعمة الصحية، مقابل 45.9% من المبحوثين الأكبر سناً من الفئة العمرية أكبر من 60 عاماً، في المقابل لم يثبت وجود اختلاف في العادات الغذائية المتعلقة بتناول الخضراوات والفاكهة يومياً بين الجنسين.

المسح الصحي كشف عن تدني عدد ممارسي الأنشطة الرياضية في الإمارة.

36.1% من المشاركين في المسح يتناولون الخضراوات والفواكه يومياً.

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