"صحة دبي" تعلق جميع العمليات الجراحية الاختيارية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجهت هيئة الصحة في دبي جميع المستشفيات المرخصة من قبلها، وكذلك عيادات جراحة اليوم الواحد، بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من فبراير المقبل، وذلك تماشياً مع جهود حكومة دبي للحفاظ على أعلى درجات الصحة والسلامة المجتمعية.

ويهدف القرار إلى إعطاء الأولوية للحالات الصحية المُلِحّة والأكثر أهمية، ويسري فقط على العمليات الاختيارية التي تتطلب تخديراً عميقاً أو تخديراً كلياً، وسيسمح بالعمليات ذات الضرورة الطبية.

وتشمل العمليات الجراحية ذات الضرورة الطبية، على سبيل المثال، جراحة الأعصاب وعمليات تقويم العظام، والتدخلات القلبية والإشعاعية، وإزالة الحصوات والدعامات في المسالك البولية، وغيرها من التدخلات الطبية العاجلة في الجراحة العامة وطب العيون وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد.

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