منصور بن محمد يدعو الجميع إلى تلقي لقاح «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، فئات المجتمع كافة إلى تلقي لقاح «كوفيد-19»، عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة دبي، التي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين، مشيراً سموّه إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة المستمرة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتوفير كل الإمكانات وضمان تسهيل الإجراءات، حتى يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح، وصولاً إلى تحقيق التعافي المستدام من «كوفيد-19».

وقال سموّه: «ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح (كوفيد-19) يشير بكل وضوح إلى النجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير كل السُبل والإمكانات لضمان تحقيق ذلك».

وأضاف سموّه: «لا شك أن كل ما تحقق من نجاحات، وما تبذله حالياً فرق العمل من جهود، نتاج لمنظومة عمل مشتركة بين كل الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ونعمل فريقاً واحداً لتجاوز هذه الجائحة. ومع كل ما تحقق ندعو الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وتضافر جهود مختلف فئات المجتمع، وصولاً إلى مرحلة التعافي التام، وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة كاملة».

جاء ذلك، خلال تفقّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، لعدد من المراكز الصحية المخصصة للتطعيم ضد «كوفيد-19» في دبي، والبالغ عددها حتى الآن 120 مركزاً منتشراً في مختلف مناطق دبي.

واستهل سموّه جولته بزيارة مركز تطعيم قاعة الليسيلي، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث كان في استقباله وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، وتابع سموّه سير العمل في المركز وعمليات التطعيم التي تقوم بها الفرق الطبية المتخصصة، في إطار الحملة الموسعة للتطعيم ضد «كوفيد-19» دعماً لجهود دولة الإمارات الشاملة، لتعزيز وقاية أفراد المجتمع، وتوفير كل السُبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما تفقّد سموّه مركز التطعيم التابع لصحة أبوظبي في دبي «باركس آند ريزورتس»، حيث اطّلع من المدير التنفيذي للعمليات في شركة «صحة»، الدكتور مروان علي الكعبي، والمدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الرحبة، الدكتور مبارك حمد الدرمكي، على سير العمليات داخل المركز، ونسب الإقبال وتوافر اللقاح للفئات المستهدفة.

وختم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته في مركز «ون سنترال» في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، حيث كان في استقبال سموّه رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، الدكتور عامر أحمد شريف، الذي قدم لسموّه شرحاً مفصّلاً حول عمل المركز، والإجراءات الاحترازية المطبقة للحفاظ على المستفيدين من لقاح «كوفيد-19».

ويتوافر لقاح «كوفيد-19» بدبي في مستشفيات: (راشد، ودبي، ولطيفة، وحتا، ومركز أبتاون مردف، وشبكة مستشفيات ميديكلينك)، وخدمات السيارات الخاصة بواقع ثلاث سيارات، كما يتوافر اللقاح في مراكز الرعاية الصحة الأولية ومنها: (مركز المزهر، وزعبيل الصحي، والبرشاء، وند الحمر، والصفا، والبدع، وند الشبا، والمنخول، والطوار، والليسيلي)، إضافة إلى (مركز الاتحاد الصحي، وهور العنز، والقصيص، والمستشفى الميداني - دبي باركس، وخيمة الخوانيج، وخيمة الفحص - ميناء راشد، ومستشفى الإمارات التخصصي) بواقع 22 موقعاً، وشبكة برجيل، وشبكة VPS في موقعين، وشبكة مستشفيات NMC في تسعة مواقع.

وفي إطار التوسع في حملة التطعيم الشاملة ضد «كوفيد-19»، وتلبية الطلب المتزايد على أخذ اللقاح، يجري العمل حالياً على تجهيز وإضافة عدد من المراكز الصحية في مواقع مختلفة بإمارة دبي، حيث انتهت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، من إضافة مركز «ون سنترال» للتطعيم ضد «كوفيد-19» في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 شخص يومياً، وفقاً لمقتضيات الحاجة المتنامية، كما ضمت الهيئة مركزين صحيين إلى مراكزها، إضافة إلى تخصيص ثلاثة مراكز أخرى للتطعيم في مستشفيات: (راشد، ودبي، ولطيفة للنساء والأطفال)، التي تم تخصيصها لتطعيم الكوادر الصحية في المستشفيات الثلاثة، إلى جانب الكوادر العاملة في القطاع الصحي الخاص.

منصور بن محمد:

• «محمد بن راشد وجّه لتوفير كل الإمكانات وتسهيل الإجراءات، لتوسيع دائرة حملة التطعيم ضد (كوفيد-19)».

• «ما نشهده من إقبال متزايد على تلقي اللقاح يشير إلى نجاح كبير حققته دبي والإمارات في السيطرة على الجائحة».

متابعة

أكدت هيئة الصحة في دبي أنها تتابع عن كثب عمليات التطعيم الجارية في مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء دبي، كما تتابع كذلك عمليات التسجيل وحجز المواعيد، من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال الموحد، والرقم المجاني (800342)، للوقوف على قوائم المسجلين لأخذ التطعيم، ومن ثم المسارعة في توسيع نطاق الحملة، وفتح مراكز جديدة لتوفير اللقاح، مع تبسيط جميع إجراءات الحصول على التطعيم، تسهيلاً على المستهدفين من التطعيم، وأوضحت الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة مراكز أخرى للتطعيم، مواكبة للإقبال المتزايد على تلقي اللقاح.

25 جرعة لكل 100 شخص

أبوظبي - وام / أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق معدل توزيع جرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كل الشروط، بمعدل بلغ 25.12 جرعة لكل 100 شخص، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

تقديم 84.85 ألف جرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبوظبي - وام / أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 84 ألفاً و852 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، مليوناً و882 ألفاً و778 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 19.04 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• 120 مركزاً صحياً لتقديم لقاح «كوفيد-19» في مختلف مناطق إمارة دبي.

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