«صحة دبي» تتوقع تطعيم الفئات ذات الأولوية قبل الموعد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

توقعت هيئة الصحة في دبي أن يتاح لقاح «فايزر - بايونتيك» لجميع فئات المجتمع في دبي، مارس المقبل، بعد الانتهاء من تطعيم الفئات ذات الأولوية.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، لـ«الإمارات اليوم»، إن حملة التطعيم في مراكز الهيئة تشهد زيادة يومية في عدد الراغبين في أخذ اللقاح، الأمر الذي يرجّح انتهاء المرحلة الأولى قبل موعدها المحدد (نهاية مارس)، وبداية المرحلة الثانية قبل الموعد المحدد لها (أوائل أبريل).

وتنفذ حملة التطعيم على مرحلتين، بدأت الأولى في 23 ديسمبر العام الماضي، واستهدفت الفئات ذات الأولوية من المواطنين والمقيمين، في فئات تضم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنتسبي خط الدفاع الأول والوظائف الحيوية، فيما تستهدف المرحلة الثانية جميع شرائح المجتمع، وذكرت الخاجة أن الهيئة تهدف إلى تحقيق المناعة المجتمعية، بتغطية ما لا يقلّ عن 70% من سكان الإمارة، مضيفة أن اللقاح آمن وفعال للوقاية من «كوفيد-19»، مطالبة فئات المجتمع كافة، خصوصاً ذات الأولوية، بالمبادرة إلى أخذه.

وكانت الهيئة حددت شروطاً للموظفين الذين سيحصلون على اللقاح ضمن المرحلة الأولى، تتضمن أن يكونوا من الفئات المحددة، وألا يكونوا من أصحاب الأمراض المناعية، أو سبقت إصابتهم بفيروس «كورونا» خلال آخر ثلاثة أشهر، أو سبق لهم أخذ التطعيم ضد «كوفيد-19»، وألا يكونوا من الموظفين العاملين عن بُعد. وأوضحت أن التطعيم، الذي سيعطى على جرعتين، لا تترتب عليه أي كلفة مالية، كما أنه ليس إلزامياً.

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