الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعقد حكومة الإمارات الآن الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض تطورات الوضع الصحي في الدولة وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل العديد من الهيئات والجهات في سبيل التعامل على النحو الأمثل مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.

وتبث صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقلا عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات تغطية مباشر للإحاطة الاعلامية حول مستجدات فيروس كورونا التي تتحدث خلالها اليوم، الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة.

د.فريدة الحوسني: وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الاصابة المسجلة في الدولة، نهدف إلى السيطرة عليه من خلال مراجعة الإجراءات والتركيز على التطعيم لأكبر نسبة ممكنة من المجتمع.

د.فريدة: 826,301 جرعة من لقاح فيروس كوفيد 19 تم إعطاؤها حتى اليوم، أي ما يعادل 47 ألف جرعة يومياً، وتم تغطية 8% من إجمالي سكان الدولة حتى الآن، ونهدف للوصول إلى أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من عام 2021.

د.فريدة: أثبت التطعيم نجاحه بنسبة 100 % وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق 60 عاماً، لذا ننصح جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة الحصول على اللقاح.

الحوسني: حرصت الدولة على توفير اللقاح لفئات الشباب والأشخاص لمن هم في سن 18 عاماً وما فوق، وهم الأكثر مساهمة في نشر المرض بسبب طبيعة حياتهم والأنشطة التي يمارسونها. ونرى أنه من الضروري توفير اللقاح لهم للحد من زيادة الحالات في المرحلة المقبلة.

د.فريدة: اللقاح اختياري وليس إجباري، ويتم من خلال جرعتين بفارق زمني 3-4 أسابيع بين الجرعتين، ويجب الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية وسط المجتمع من لبس الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين، حتى ولو تم أخذ اللقاح.

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