«صحة دبي» تقرُّ تحديثات على إجراءات عزل مصابي «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أدخلت هيئة الصحة، في دبي، تحديثات على إجراءات إنهاء عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو المخالطين لهم، والتي تضمنت إلزامية خضوع المخالطين للحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام متتالية، حتى لو أجروا مسحة، وكانت نتيجتها سلبية.

وصنفت الهيئة مرضى «كورونا»، في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية المرخصة من قبل الهيئة بالإمارة، إلى ثلاث فئات: الأولى: المصابون دون أعراض، ويتم إنهاء عزلهم وفقاً لاستراتيجية تعتمد على الوقت، حيث يتم إنهاء عزل هؤلاء المرضى بعد مرور 10 أيام على تاريخ أول تشخيص إيجابي للفيروس، على افتراض أنهم لم تظهر عليهم الأعراض بعد هذا التشخيص، وأنه لا حاجة للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً بعد الخروج من العزل الصحي.

أما الفئة الثانية، فهم المرضى الذين يعانون أعراضاً بسيطة، وثبتت إيجابية عيناتهم، فإن إنهاء عزلهم يتم وفق استراتيجيتين: الأولى: استراتيجية قائمة على الأعراض، حيث يتم إنهاء عزل هؤلاء المرضى بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة، وزوال الحمى دون استخدام خوافض الحرارة، وتحسن أعراض الجهاز التنفسي، مثل: السعال، وضيق التنفس في أخر ثلاثة أيام متتالية قبل إنهاء العزل.

وتعتمد الاستراتيجية الثانية لإنهاء عزل المرضى من الفئة الثانية على الوقت، حيث يتم إنهاء عزل هؤلاء المرضى عند زوال الحمى دون استخدام الأدوية، وتحسن أعراض الجهاز التنفسي، بالتزامن مع التأكد من سلبية مسحتين تم أخذهما من المريض بفاصل زمني 24 ساعة، وأنه في الاستراتيجيتين لا يحتاج المريض للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وذكرت الهيئة أن الفئة الثالثة من مرضى «كورونا» هم من يعانون أعراضاً متوسطة أو حادة أو حرجة، ويتم إنهاء عزل هؤلاء المرضى وفق استراتيجية واحدة فقط تعتمد على نتيجة المسحة المأخوذة من المريض، حيث يمكن خروج المريض من المستشفى بمجرد أن تكون لديه نتيجة اختبارين متتاليين من عينات الجهاز التنفسي السلبيتين بفاصل زمني 24 ساعة بين المسحتين، وألا يكون المريض قد استخدم أدوية لتخفيف الحمى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأن يثبت تحسن كبير في الأعراض التنفسية، مع إظهار التصوير الإشعاعي للرئة تحسناً كبيراً وملحوظاً.

وشددت الهيئة على عزل أي مريض من الفئة الثالثة في المنزل بعد الخروج من المستشفى لمدة سبعة أيام من تاريخ الخروج، وأن يكون لدى المريض الذي يعمل إجازة مرضية موثقة في السجل الطبي، وتتم متابعة المرضى الخارجين من المستشفى في عيادة المستشفى بعد أسبوعين، إلا إذا كان المريض يعاني، مجدداً، أعراضاً تنفسية، فيمكنه الحضور للمستشفى قبل مرور أسبوعين حسب حالته، وإذا لم تظهر أي أعراض بعد مرور الأسبوعين وخضوع المريض لفحص طبي، فلا حاجة لمزيد من المتابعة الطبية لحالته بعد ذلك.

وحول الحجر الصحي المنزلي للمخالطين للمصابين المؤكدين بفيروس «كوفيد-19»، أوضحت الهيئة أن المخالط هو أي شخص كان على بعد مترين من حالة «كوفيد-19» لمدة 15 دقيقة، أو الشخص الذي حدث بينه وبين المصاب اتصال جسدي مباشر، أو شخص قدم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى المصابين دون استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، أو الشخص الذي يعيش في المنزل نفسه مع المريض، وأن أي شخص مر بأي من هذه المواقف الأربعة، قبل يومين إلى 14 يوماً من تأكد إيجابية مسحة المريض الأساسي، هو مخالط.

وأكدت «صحة دبي» خضوع جميع المخالطين للحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، بعد التعرض الأخير للحالة المؤكدة، حتى لو أجروا اختباراً وكانت نتيجتهم سلبية، وتجب عليهم المراقبة الذاتية لأي من أعراض الجهاز التنفسي، مشددة على ضرورة إجراء أي شخص من المخالطين الذين تظهر عليهم الأعراض لاختبار «كوفيد-19».

تطعيم موظفي حكومة دبي من خط الدفاع الأول

بدأت هيئة الصحة في دبي، أمس، استقبال المستهدفين من التطعيم بلقاح «فايزر - بيونتيك»، المضاد لفيروس كورونا، من فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول، والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية. أعلنت ذلك الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19». وكانت الهيئة بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية في الدوائر، لإعداد قوائم الموظفين المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، التي يواجه الموظفون الجمهور فيها بشكل مباشر.

وقالت الخاجة إن الهيئة حرصت على توفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع منذ بداية الجائحة، وحتى اليوم، منذ أن قدمت أفضل العلاجات للمرضى، وحتى بدأت التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، مستهدفة من كل هذه الجهود ترسيخ جملة المفاهيم التي تتسم بها دبي، كونها المدينة الأسرع نمواً في العالم، وكونها مدينة الإبداع والسعادة.

«صحة دبي» صنفت مرضى «كورونا» إلى ثلاث فئات.



خروج المريض من المستشفى بعد اختبارين سلبيين، خلال 24 ساعة.

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