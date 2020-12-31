مستشفيات ميدانية وفرق رقابية لتأمين احتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها وضعت خطة متكاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، تتضمن إنشاء 3 مستشفيات ميدانية، وتوفير 20 سريراً، و49 طبيباً وممرضاً، إضافة إلى فريق خاص للدعم اللوجستي .

وأوضحت الهيئة أنها وفرت أيضاَ أجهزة طبية متطورة، وتقنيات حديثة، إضافة إلى أدوية ومستلزمات علاجية للتعامل مع أي حالة مرضية خلال فترة وأماكن الاحتفالات .

ومن جهتها أكدت بلدية دبي أنها جهزت فريق عمل متكامل لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والخطط الرقابية، والتأكد من جاهزية مواقع الاحتفال ليستقبل الجميع العام الجديد بسلامة وأمان.

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