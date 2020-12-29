تلقيح 70% من سكان دبي بـ «فايزر» خلال عام

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19»، ستنتهي في مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية، التي ستشمل شرائح المجتمع كافة، في الإمارة أوائل أبريل.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لمواجهة «كوفيد-19» المتحدثة الرسمية باسم حملة التطعيم بالهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تتجه لتغطية 70% من سكان الإمارة على الأقل بلقاح «فايزر» خلال عام، ضمن خطتها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» والقضاء عليه.

ولفتت إلى أن الحملة استهدفت في المرحلة الأولى، التي تنتهي في مارس المقبل، تطعيم الفئات ذات الأولوية من المواطنين والمقيمين، في فئات تضم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتسبين لخط الدفاع الأول، والوظائف الحيوية، فيما تبدأ المرحلة الثانية لتستهدف جميع شرائح المجتمع في إمارة دبي، أوائل شهر أبريل.

وذكرت أن الهيئة تهدف إلى تحقيق المناعة المجتمعية، بتغطية ما لا يقل عن 70% من سكان الإمارة، مضيفة أن اللقاح آمن وفعال، وهو الوسيلة للوقاية من «كوفيد-19»، مطالبة فئات المجتمع كافة، خصوصاً ذات الأولوية، بالمبادرة إلى أخذ اللقاح.

وكانت الهيئة حددت شروطاً للموظفين الذين سيحصلون على اللقاح ضمن المرحلة الأولى، تتضمن أن يكونوا من الفئات المحددة، وألا يكونوا من أصحاب الأمراض المناعية، أو سبقت إصابتهم بفيروس «كورونا» خلال آخر ثلاثة أشهر، أو سبق لهم أخذ التطعيم ضد «كوفيد-19»، وألا يكونوا من الموظفين العاملين عن بعد.

وأوضحت أن التطعيم، الذي سيعطى على جرعتين، لا تترتب عليه أي كلفة مالية، كما أنه ليس إلزامياً.

وبدأت «صحة دبي»، الأسبوع الماضي، حملة التطعيم باللقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19»، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى.

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