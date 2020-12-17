«خليفة الطبية» تجري 400 عملية تصحيح كهرباء القلب سنوياً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أكد استشاري كهربائية القلب، رئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الدكتور عمر سالم الفلاسي، أن قيادة دولة الإمارات أولت جلَّ اهتمامها لأبناء الإمارات، ووفرت لهم كل السبل للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات التي تأهلهم للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه يجري وزملاؤه في قسم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب (الكي)، إلى جانب عمليات زراعة وإزالة البطاريات، سنوياً.

وأوضح الفلاسي أنه أجرى عمليتي كي لمريضة مواطنة ومريض مقيم كانا يعانيان تسارعاً شديداً في ضربات القلب، وتم علاجهما باستخدام جهاز Rhythmia للمسح ثلاثي الأبعاد ذو الدقة العالية، والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت شركة «صحة».

ودعا الفلاسي شباب الإمارات من الجنسين لدراسة الطب في مختلف التخصصات والحصول على أعلى الشهادات للمساهمة في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، فالإمارات تستحق من أبنائها أن يبذلوا كل جهد لرفعتها وتقدمها، وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وتحمل المصاعب والتعامل مع التحديات بصبر وعزيمة لأن مهنة الطب من المهن التي تحتاج إلى قوة إرادة وتحمل لمواجهة كل المواقف التي يمر فيها الطبيب خلال عمله.

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