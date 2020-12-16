إغلاق كافتيريا "بودي شاي" في أبوظبي لـ"تدنّي نظافة منطقة الغذاء"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً، اليوم، بالإغلاق الإداري في حق "كافتيريا بودي شاي"، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2821651)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء بفي الإمارة، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أرجع قرار الإغلاق الإداري إلى عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، حيث قام المفتشون بتحرير أربع مخالفات ضدها لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

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