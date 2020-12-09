تسجيل رسمي للقاح «كوفيد-19» المستخدم في حملة «لأجل الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في دولة الإمارات، تسجيل لقاح للفيروس غير النشط ضد «كوفيد-19»، رسمياً، في الدولة، والخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في الدولة.

جاء قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية، ويعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية بسلامة وفاعلية هذا اللقاح.

وراجعت الوزارة، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، حيث أظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بـ«كوفيد-19»، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

وأظهرت دراسات ما بعد الاستخدام الطارئ للقاح درجة أمان ممتازة، وحماية فعالة لعشرات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية بالدولة، ممن تلقوا اللقاح بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.

وقررت الوزارة، في سبتمبر الماضي، توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ، بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية، كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بـ«كوفيد-19». وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.

يذكر أن حملة «لأجل الإنسانية» الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة، نجحت في استقطاب 31 ألف متطوع، من 125 جنسية في دولة الإمارات، في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال.

وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه «معهد بيجين للمنتجات البيولوجية»، استكمالاً لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة، وكذلك يمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد نحو المستقبل.

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