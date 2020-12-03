8 نصائح لصلاة جمعة آمنة غداً

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة في دبي ثمانية نصائح، يجب الالتزام بها لتأدية صلاة الجمعة آمنة، والوقاية من التعرض لأي عدوى، وذلك تزامناً مع عودة السماح بإقامتها في المساجد اعتباراً من الغد (الرابع من ديسمبر)، مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان صحة المصلين وسلامتهم.

ونصحت «صحة دبي» كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الذهاب إلى صلاة الجمعة، كما طالبت جميع فئات المجتمع بتجنب الذهاب إلى المسجد في حال وجود أعراض مرضية.

وأكدت الهيئة على ضرورة إحضار كل فرد أدواته الخاصة للصلاة «كسجادة الصلاة والمصحف»، والحرص على الوضوء في المنزل، وعدم لمس الأسطح المكشوفة، والامتناع عن مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ومراعاة عدم مصافحة الآخرين باليد والاكتفاء بالسلام من بعيد، وضرورة تجنب التجمع داخل وخارج المسجد.

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية مثل الالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، وتجنب توزيع التبرعات الغذائية والعينية.

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