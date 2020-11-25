إعفاء الحاصلين على لقاح «كوفيد-19» من الحجر الصحي وفحص دخول أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعفت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «‫كورونا» في إمارة أبوظبي، المشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19»، والحاصلين على التطعيم للاستخدام الطارئ، من الحجر الصحي المقرر بـ14 يوماً عند العودة من الخارج، والإعفاء من فحص الدخول إلى الإمارة.

وتبدأ الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح بعد حصولهم على الجرعة الأولى، فيما تبدأ الإجراءات للمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ28 من حصولهم على الجرعة الثانية.

ويُميَّز المشاركون في تجارب اللقاح بنجمة ذهبية في تطبيق «الحصن»، التي تعفيهم من فحص مسحة الأنف PCR أو الليزر DPI للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، كما تعفيهم، في حالة العودة من خارج الدولة، من نظام الحجر الصحي المطبق، وفحص مسحة الأنف في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم للدولة، ويخضع المشاركون في التجارب إلى إجراء فحوص مسحة الأنف قبل السفر إلى الإمارة من خارج الدولة وعند الوصول.

أما المشاركون في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ، فيميزون بحرف (E) في التطبيق، وتعفيهم هذه العلامة من إجراء فحص مسحة الأنف أو الليزر للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، كما تعفيهم في حالة العودة من خارج الدولة من نظام الحجر الصحي، ويخضع المشاركون في التطعيم الوطني لإجراء فحص مسحة الأنف قبل السفر إلى الإمارة من خارج الدولة، وعند الوصول إليها، بالإضافة إلى فحص مسحة الأنف في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم إلى الدولة.

وذكرت أن الإجراءات الخاصة تظهر مع استمرار ظهور الحالة الخاصة المُعرّفة للمشاركين على تطبيق «الحصن»، والمرتبطة بإجراء فحص مسحة الأنف كل أسبوعين، وفقاً لشروط التجارب والتطعيم.

وبينت مديرة إدارة الأمراض السارية بمركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة فريدة الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال عدم التزام المشاركين في الحالتين بالفحص الدوري كل أسبوعين، تختفي العلامة من التطبيق، ومن ثم لا يستفيد من الامتيازات المقررة حتى يعود إلى إجراء الفحص مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news