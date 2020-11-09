«بلدية دبي» تغلق 4 مقاهٍ وصالوناً لمخالفة تدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت، أول من أمس، أربعة مقاهٍ في المدينة العالمية، وصالوناً في منطقة مردف، وذلك بعدما ثبت عدم التزامها باتباع إجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي فرضتها البلدية للتصدي للجائحة.

وأوضحت البلدية في تقرير رسمي صادر عنها، أن المفتشين التابعين لها سجلوا مخالفات بحق تسع مؤسسات في أنشطة ومجالات متنوعة، إضافة إلى إنذار 41 مؤسسة أخرى، جميعها تجاهلت بشكل جزئي الإجراءات والضوابط التي حددتها البلدية للحد من انتشار الوباء.

وحسب الإحصاءات نفذ مفتشو البلدية 2331 زيارة تفتيشية، رصدوا خلالها نسبة التزام بلغت نحو 98%، بواقع 2276 مؤسسة.

وطالبت البلدية جميع المؤسسات في مختلف الأنشطة بضرورة الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنها لن تتهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، وأنه لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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