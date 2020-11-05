"صحة دبي" تعلن أوقات العمل الجديدة لمنصات فحص كوفيد بمراكز التسوق

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عن مواعيد العمل الجديدة لمنصاتها المتخصصة بفحص كوفيد-19 بمراكز تسوق مول الامارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر.

وأوضحت الهيئة أن دوام هذه المنصات سيكون من يوم الأحد الى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما سيكون دوامها من يوم الخميس الى السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وضمن إجراءات وقائية واحترازية تعزز بيئة الصحة والسلامة العامة.

كما أعلنت الهيئة للمتعاملين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق التوجه اليها مباشرة وبدون موعد مسبق خلال فترات العمل الرسمي لهذه المنصات التي تم تجهيزها بأفضل الوسائل المتوافقة مع أعلى معايير السلامة والأمن الصحي والبروتوكولات المعتمدة والمعمول بها دولياً.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع الى ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي مع الآخرين، وعدم التوجه الى الأماكن العامة بما فيها مراكز التسوق في حال ظهور أعراض تنفسية حفاظاً على سلامة الآخرين مع الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما بالماء والصابون باستمرار.

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