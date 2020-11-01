1121 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و1295 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 143 ألفاً و991 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1121 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132 ألفاً و629 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1295 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128 ألفاً و902 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news