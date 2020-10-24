إغلاق 14 مؤسسة في دبي خلال 3 أسابيع لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

المصدر: وجيه السباعي- دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت 14 مؤسسة، وخالفت 174 أخرى، منذ بداية أكتوبر الجاري حتى الخميس الماضي، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنذرت 1266 مؤسسة.

وبيّنت إحصاءات البلدية أن مفتشيها نفذوا 39 ألفاً و199 زيارة تفتيشية منذ بداية الشهر الجاري حتى أول من أمس، شملت مؤسسات غذائية ومقاهي ومراكز لياقة بدنية ومراكز تجميل وصالونات ومغاسل. وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وأشارت إلى أن الإجراءات سارية حتى إشعار آخر، مؤكدة عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة المحددة من قبلها، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

وحذرت من أن تجاوز الإجراءات الاحترازية سيستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، تتدرج من المخالفة إلى الإغلاق.

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