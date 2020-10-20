إغلاق مقهى وصالون ومخالفة 6 مؤسسات في دبي

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت خلال حملاتها التفتيشية أول من أمس مقهى وصالوناً، وخالفت ست مؤسسات مختلفة، كما حذرت 76 أخرى لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد. وحسب البلدية فإن نسبة التزام المؤسسات بلغت 97% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع 2446 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً نحو 2500 زيارة تفتيشية على المؤسسات كافة التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وقالت إن أبرز المخالفات التي يرصدها المفتشون تتركز في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، لافتة إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها.

ولفتت البلدية إلى أنها رصدت التزاماً كبيراً من غالبية المؤسسات بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها لمواجهة «كوفيد-19»، خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالأشهر الماضية، وأرجعت السبب إلى زيادة الحملات والزيارات التفتيشية التي يجريها مفتشو البلدية. وذكرت أن فرق التفتيش بالبلدية تنفذ زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، موضحة أن الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها. وطالبت بلدية دبي كل أفراد المجتمع بضرورة التواصل على الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، لتقوم البلدية بالتعامل مع المؤسسة على الفور.

إلى ذلك نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، زيارات وجولات رقابية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشارت إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة 11 صالة كمال أجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وجاءت المخالفات بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، فيما اشتملت مواقع المنشآت المخالفة على مناطق هور العنز، القصيص، المحيصنة، المرر.

ونبهت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على منشأة واحدة، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 921 منشأة.

- مخالفة 11 صالة كمال أجسام لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد.

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