«بلدية الشارقة» تنفذ 36 ألف زيارة للمنشآت الغذائية

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ 36 ألفاً و342 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الإمارة، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى توعية جميع العاملين بأهمية اتباع هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها، انطلاقاً من حرصها على توفير غذاء آمن للمستهلكين.

وقالت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، الشيخة شذا المعلا، لـ«الإمارات اليوم» إن مفتشي قسم رقابة الأغذية كثفوا الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتدقيق عليها، استناداً إلى معايير واضحة تُغطي كل الجوانب مثل طرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة والحصول على بطاقات صحة مهنية، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تتضمن المعايير اشتراطات أخرى مثل نظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

وأوضحت المعلا أن قسم الرقابة الصحية ينظم زيارات دورية ومفاجئة للتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية في الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة، وعمل بعض الزيارات المفاجئة خارج أوقات العمل، وكذلك أيام الجمعة والسبت.

وأشارت إلى أن البلدية أصدرت في سنوات سابقة قراراً يمنع خلط الحناء المستخدمة على الجلد بأي مواد كيميائية مثل مشتقات البترول، والبارافينيلين داي امين، وصبغات الشعر، وتوعية العاملات بأهمية الالتزام بهذه التعليمات، مشيرة إلى أن البلدية سحبت عينات عشوائية من الحناء الموجودة في الصالونات لفحصها والتأكد من سلامتها واستيفائها للمواصفات المعتمدة لدى قسم مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية في البلدية.

وتابعت أن الفرق التفتيشية تتولى تقديم توعية مستمرة حول مخاطر الحناء السوداء وخلطات الحناء، مع إرشاد أصحاب الصالونات النسائية بالإجراءات المتبعة عند ممارسة نشاط الحناء وإمكانية إدخال عينات من الحناء المستخدمة في منشآتهم للفحص المخبري في مختبرات البلدية المركزية، للتأكد من خلوها من أي مواد كيميائية والتنبيه إلى عدم خلطها بأي مواد كيميائية تجنباً لأي إجراءات جزائية في حال عدم الالتزام.

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