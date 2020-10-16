«بلدية دبي» تُغلق 6 مؤسسات وتخالف 137 لم تلتزم بتدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها خالفت 137 مؤسسة لم تلتزم بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنذرت 820 مؤسسة أخرى، في حين أغلقت ست مؤسسات، وذلك خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام ارتفعت لتراوح بين 95 و98%، وذلك نتيجة لكثرة الزيارات التفتيشية الرقابية التي ينفذها مفتشو البلدية يومياً.

وحسب «بلدية دبي»، فإن مفتشيها نفذوا 29 ألفاً و636 زيارة تفتيشية خلال 14 يوماً فقط منذ بداية الشهر الجاري، شملت المؤسسات التي تشرف على أنشطتها، من مؤسسات غذائية، ومقاهٍ، ومراكز لياقة بدنية، ومراكز تجميل، وصالونات ومغاسل، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي، الذي وصل في بعض الأيام إلى الصفر.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها‪. وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، خصوصاً مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات العاملة في إمارة دبي.

وشددت على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

«اقتصادية دبي» تخالف 6 منشآت تجارية

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأعلنت اقتصادية دبي أنه تمت مخالفة ست منشآت تجارية خلال الزيارات، تنوعت لتشمل منشأة لتجارة الملابس الجاهزة، وثلاثة محال صرافة، إلى جانب مخالفتين بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لمنشأتين بسبب تنظيم فعاليات رياضية دون الحصول على موافقة المجلس.

كما تمت مخالفة ثلاث من المنشآت بسبب عدم ارتداء الكمامات من قبل العاملين فيها، ومخالفتين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، وواحدة بسبب مخالفة أي من القرارات أو التعليمات الصادرة من الجهات المعنية. واشتملت مواقع المنشآت المخالفة على منطقة القوز، ومنطقة السبخة، ومنطقة الضغاية.

إلى ذلك، نبهت فرق التفتيش الميداني، ثلاث منشآت أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وتأتي التنبيهات بهدف توعيتهم حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 542 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرّض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال. وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae. دبي - الإمارات اليوم

- نسبة الالتزام ارتفعت لتراوح بين 95 و98% نتيجة تكثيف الزيارات التفتيشية.

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