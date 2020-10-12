«الصحة» تقدّم تطعيمات الإنفلونزا لكبار المواطنين في منازلهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة لتقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية لكبار المواطنين في منازلهم، لتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الصحية.

وتتضمن قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تطبّق المبادرة 10 مراكز، هي مشيرف في إمارة عجمان، وكل من مركز الخزان وفلج المعلا والسلمة والراعفة في إمارة أم القيوين، وجلفار وسيف بن علي ورأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة. كما يشارك مركزان صحيان في إمارة الفجيرة، هما الخليبية والفصيل، لتعزيز صحة الأسرة. وفي إمارة الشارقة ستقدم الخدمة من خلال التعاون بين الرعاية الصحية الأولية ودائرة الخدمات الاجتماعية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، بدء الفرق المتنقلة من الكوادر الطبية بزيارة منازل كبار المواطنين وتقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية لهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة لمجابهة «كوفيد-19».

وكانت الحملة الوطنية للإنفلونزا الموسمية انطلقت الشهر الماضي بالتعاون مع الجهات الصحية، وتتضمن أنشطة ومبادرات مختلفة بهدف رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الفيروس ومخاطر العدوى.

وذكرت مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة عائشة سهيل، أن مبادرة تطعيم كبار المواطنين في منازلهم تأتي في إطار جهود الوزارة للحد من انتشار فيروس الإنفلونزا بينهم، ورفع نسبة تغطية التطعيم بين الأفراد، خصوصاً الفئات المعرّضة للخطر، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول لهم من خلال الخدمات المنزلية.

ولفتت إلى أن لقاح الإنفلونزا فعّال وآمن للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة نجاح عالية، ويتم تحديثه سنوياً لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض.

من جانب آخر، عقدت الوزارة، أخيراً، أول منتدى افتراضي عالمي بعنوان «الرؤية الاستشرافية حول مهنة التمريض ما بعد جائحة كوفيد-19»، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين، لمناقشة التحديات التي واجهت الكوادر التمريضية في التعامل مع الجائحة والدروس المستفادة في ما يخص النواحي الإدارية والإكلينيكية والأكاديمية، ومتطلبات تعزيز مهنة التمريض ودعم كوادرها.

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مراكز صحية تطبّق المبادرة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

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