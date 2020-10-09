بلدية دبي تخالف 77 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية في أسبوع

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أفادت بلدية دبي بأنها حررت مخالفات لـ77 مؤسسة، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنذرت 404 مؤسسات أخرى، وأغلقت مؤسستين، وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن الإحصاءات أكدت أن نسبة التزام المؤسسات تصل إلى نحو 95%. وحسب إحصاءات بلدية دبي، فإن مفتشيها نفذوا 14 ألفاً و532 زيارة تفتيشية، خلال سبعة أيام، شملت كل المؤسسات التي تشرف على أنشطتها، من مؤسسات غذائية، ومقاهٍ، ومراكز لياقة بدنية، ومراكز تجميل، وصالونات ومغاسل، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وتشير الإحصاءات إلى تزايد نسبة الالتزام لدى معظم المؤسسات، لتصل إلى نحو 95%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أعداد المخالفات والإغلاقات اليومية، التي وصلت في بعض الأيام إلى الصفر.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا». وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها‪.

ولفتت البلدية إلى أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية بشكل مستمر، خصوصاً مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام، والأمان في كل المؤسسات العاملة بإمارة دبي. وشددت البلدية على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

بلدية دبي: «لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة».

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