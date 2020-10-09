1089 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1769 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 115 ألفاً و258 فحصاً لحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة من المجتمع. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1089 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 102 ألف و929 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 438 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1769 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 93 ألفاً و479 حالة.

حالتا وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

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